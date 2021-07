Galleria Montebello, Lodi: “Non chiuderà tutte le notti”

L’ordinanza copre in via preventiva tutto il periodo fino al 10 ottobre, ma la galleria non chiuderà necessariamente ogni sera. L’assessore: “I cittadini saranno avvisati quotidianamente”. Secondo un avviso Telegram del Comune, le corse dei bus saranno deviate ogni sera

"Le chiusure non sono previste ogni sera, ma l'ordinanza copre il periodo massimo. Come amministrazione ci impegniamo a dare notizie quotidiane sulle chiusure così da informare i cittadini prontamente e ridurre i disagi". Lo afferma l'assessore ai Lavori Pubblici Elisa Lodi in merito alla galleria Montebello e in risposta al video di Lorenzo Bandelli, candidato sindaco per la lista Futura.

L'ordinanza in questione, quindi, permette potenzialmente di effettuare la chiusura serale fino al 10 ottobre, ma ordina all'impresa edile "che il cantiere, per la realizzazione delle opere di cui all’oggetto, venga tassativamente smantellato, liberando e rendendo completamente transitabile la strada, nelle giornate e orari in cui non sono operativi gli eventuali provvedimenti di chiusura della strada stessa, con il completo ripristino della viabilità ordinaria". La galleria, di fatto, potrebbe quindi rimanere aperta anche la notte, e il Comune si impegna ad informare quotidianamente i cittadini sulla viabilità della zona.

Da segnalare, tuttavia, che un avviso del 22 luglio sul canale Telegram del Comune, riferendosi al trasporto pubblico spiega che "le linee 20, 23 e 34 vengono deviate da oggi, tutti i giorni della settimana a partire dalle 21:45".