"La galleria di Montebello riaprirà il 21 luglio", l'annuncio del Comune

Questa mattina il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e l'Assessore ai Lavori Pubblici Elisa Lodi hanno incontrato sull'area di cantiere i responsabili dell'impresa Stabile SAC (Consorzio Società Operativa Responsabilità Limitata) che stanno intervenendo in urgenza per la messa in sicurezza della galleria di Montebello. I lavori continueranno sia oggi che domani, con la previsione di apertura al traffico mercoledì 21 luglio secondo il cronopr o gramma indicato dall'impresa. L'incontro è successivamente proseguito con gli uffici tecnici del Comune di Trieste per quanto attiene le modalità di avvio del cantiere per la riqualificazione.