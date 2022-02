Disturbo da gioco d'azzardo, i percorsi terapeutici offerti da Asugi

Riceviamo da Asugi e pubblichiamo integralmente

I giochi d’azzardo possono sembrare innocui, ma possono rischiare di provocare nel tempo in persone particolarmente vulnerabili una pericolosa dipendenza, definita “disturbo da gioco d’azzardo” (DGA). La dipendenza da gioco d’azzardo è una vera e propria malattia, che provoca un forte disagio psichico; essa può comportare gravi conseguenze sanitarie e sociali e necessita di un programma di cura e riabilitazioni. Il giocatore patologico difficilmente riesce a resistere all’impulso che lo spinge a giocare. La malattia infatti comporta un desiderio crescente ed irresistibile verso il gioco, l’aumento progressivo del tempo e dei soldi impiegati per giocare, ripetuti tentativi di recuperare le perdite e un vero e proprio malessere fisico e/o psichico quando si cerca di interrompere l’attività.

La Struttura Complessa Dipendenze Comportamentali e da Sostanze Legali che fa parte del Dipartimento delle Dipendenze offre percorsi terapeutici-riabilitativi e di supporto sociale sia per le persone con problematiche di gioco d’azzardo che per i loro familiari. I percorsi sono gestiti da un’equipe multidisciplinare (psicologo, medico, educatore, assistente sociale) che assicura risposte multiprofessionali e integrate. Tutte le prestazioni sono gratuite e non necessitano di prescrizione medica o di prenotazione tramite il CUP. I colloqui vengono gestiti in totale rispetto della privacy. Su richiesta viene rilasciato un certificato medico generico per i lavoratori. L’orario di accoglienza per le persone con problematiche di gioco d’azzardo e i loro familiari che necessitano di consigli o aiuto è dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.