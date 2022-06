Visite guidate, laboratori e passaggiate: ad Aquileia tornano le Giornate europee dell’Archeologia

In occasione delle Giornate europee dell'archeologia (17 -18 -19 giugno), Aquileia si anima con l'open- day delle aree archeologiche (solo sabato 18) e un ricco programma di aperture straordinarie, passeggiate teatralizzate e laboratori per bambini, archeologia sperimentale, conferenze, musica, visite guidate grazie alla collaborazione tra Fondazione Aquileia, Comune di Aquileia, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, Direzione regionale musei del Friuli Venezia Giulia – Museo archeologico nazionale di Aquileia, Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia, PromoTurismoFVG, Università di Padova, di Trieste, di Udine, di Venezia, di Verona, Pro Loco Aquileia, Associazione Nazionale per Aquileia, Fondazione Radio Magica.

Venerdì 17 giugno

Il programma si apre venerdì 17 giugno alle 17.30 con la presentazione al Museo Archeologico Nazionale del volume “Gold-band glass. From hellenistic to roman luxury glass production” di Giulia Cesarin a cura della dott.ssa Luciana Mandruzzato e del prof. Jacopo Bonetto (gratuito, prenotazione obbligatoria: bookshopmanaquileia@gmail.com – 0431-91016).

Sabato 18 giugno

Sabato 18 giugno ritorna l’atteso appuntamento con l’ “open day” nelle aree archeologiche e nei cantieri di scavo: dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.00 (senza prenotazione, ingresso gratuito) gli archeologi e i restauratori della Fondazione Aquileia e delle Università accoglieranno i cittadini e gli appassionati nel foro, nell’area del decumano di Aratria Galla e delle mura a zig-zag, al teatro e alle grandi terme, alla domus delle Bestie Ferite, negli antichi mercati, al fondo Cal, alla domus dei putti danzanti, al porto fluviale e sulla sua sponda orientale. Al fondo Pasqualis, nell’area degli antichi mercati ci sarà spazio per l’archeologia sperimentale con l’accensione di un forno vetrario, unico del suo genere in Italia e costruito secondo le tecniche in uso in età romana. Durante la giornata si potrà assistere alle dimostrazioni di lavorazione a mosaico e di soffiatura del vetro grazie ai maestri vetrai di Murano Nicola Moretti e Giovanni Nicola. Alle 10.30 in programma la visita guidata “Un viaggio nella storia di Aquileia” (a pagamento, prenotazione obbligatoria info.aquileia@promoturismo.fvg.it – 0431 91949) e alle 11.15 la conferenza “I mosaici: tecniche di rilevamento e documentazione digitale” al Museo Archeologico Nazionale (gratuito, prenotazione obbligatoria: bookshopmanaquileia@gmail.com – 0431-91016).

Sempre durante la giornata di sabato sono in programma dalle 16.30 alle 19.00 l'open day al Cimitero degli Eroi e l'apertura straordinaria con visita di Casa Bertoli e intrattenimento musicale del Duo Retrò di Cervignano alle 18, le passeggiate teatralizzate per bambini “In viaggio con Radio Magica” (dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 16.30 alle 18.00, gratuito, prenotazione obbligatoria:3738694556), la visita guidata alla Basilica e alle cripte (a pagamento, prenotazione obbligatoria: basilica.aquileia@virgilio.it). Alle 19.30 alla domus di Tito Macro è prevista la presentazione, a cura del prof. Gian Luca Grassigli, dei cinque volumi che compongono l’edizione scientifica degli scavi della domus di Tito Macro e alle 21.15 l’inaugurazione, aperta a tutti, dell’illuminazione del decumano di Aratria Galla, l’antica strada che duemila anni fa collegava in senso est-ovest il porto fluviale con la zona del foro e del teatro.

Domenica 19 giugno

Domenica 19 al fondo Pasqualis, nell’area degli antichi mercati sarà ancora possibile assistere al mattino e al pomeriggio alla lavorazione e alla soffiatura del vetro e nel corso della giornata si potrà partecipare alle numerose visite guidate (a pagamento, prenotazione obbligatoria: info.aquileia@promoturismo.fvg.it – 0431 919491) dedicate al Milite Ignoto (ore 10.00), alla domus di Tito Macro (ore 11) al Museo Archeologico Nazionale (ore 15). Per i più piccoli in programma alle 15.00 il laboratorio per bambini “Flavia, la sbadata tutto fare” al Museo Archeologico Nazionale (a pagamento, prenotazione obbligatoria: info.aquileia@promoturismo.fvg.it – 0431 919491).

A chiusura della giornata - domenica 19 alle 20.45 - si potrà assistere nella basilica di Aquileia al concerto del coro di voci bianche dell'accademia Teatro alla Scala (ingresso libero fino a esaurimento posti). Il programma completo è disponibile sul sito fondazioneaquileia.it

Programma

Venerdì 17 giugno presentazione del volume "Gold-Band Glass. From Hellenistic to Roman luxury glass production"

Orario: 17.30 A cura di: Museo archeologico nazionale di Aquileia - via Roma 1 Volume di Giulia Cesarin. Intervengono: dott.ssa Luciana Mandruzzato e prof. Jacopo Bonetto dell’Università degli Studi di Padova. Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria a bookshopmanaquileia@gmail.com - 0431 91016.

Sabato 18 giugno "Archeo Open day": visite con l'archelogo ai cantieri di scavo

Orario: 10.30 - 13.00 / 16.30 - 19.00 A cura di: Fondazione Aquileia, Università di Padova, di Trieste, di Udine, di Venezia e di Verona, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del FVG. Aree: Foro - Decumano e mura a zig-zag - Grandi Terme - Teatro - Porto Fluviale - Sponda orientale del porto fluviale - Domus dei Putti danzanti - Domus delle Bestie ferite - Antichi Mercati (Fondo Pasqualis) - Domus di Tito Macro - Domus (Fondo Cal) - Sepolcreto. Ingresso libero senza prenotazione.

"Cimitero degli eroi": open day

Orario: 16.30 - 19.00

A cura di: Pro Loco Aquileia con il supporto del Ministero della Difesa - Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti. Un viaggio accompagnati nella storia più recente della città, attraverso le vicende che hanno portato alla creazione di questo “luogo della memoria”. Ingresso libero senza prenotazione.

Accensione di un forno vetrario romano

Orario: mattina e pomeriggio archeologia sperimentale

A cura di: Fondazione Aquileia e Pro Loco Aquileia. Fondo Pasqualis. Ingresso libero. Info: prolocoaquileia@libero.it - 0431 91087

Apertura con visita di Casa Bertoli

Orario: 16.30 - 19.00 A cura di: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del FVG e Associazione Nazionale per Aquileia. Visita alla casa del primo studioso di antichità di Aquileia e alle 18.00 intrattenimento musicale del Duo Retrò, Cervignano del Friuli “Antiche arie e danze per liuto, chitarra e mandolino”. Musiche di Giorgio Mainerio, Johann Hieronymus Kapsberger, Luigi Boccherini, Antonio Vivaldi. Accesso libero fino a capienza sala.

Un viaggio nella storia di Aquileia, millenario crocevia di popoli e culture

Orario: 10.30

A cura di: PromoturismoFVG Visita guidata alla scoperta dei segreti e degli splendori di Aquileia ai tempi dell’Impero Romano. Costo: 12,00 € a persona + 5,00 € ingresso Basilica e cripte. Gratis con FVGcard e FVGCardAquileia. Ritrovo: InfoPoint PromoturismoFVG, via Giulia Augusta 11. Prenotazione obbligatoria a: info.aquileia@promoturismo.fvg.it - 0431 919491

In viaggio ad Aquileia con Radio Magica

Orario: dalle 9.30 alle 11.00 Passeggiate teatralizzate per bambini e ragazzi nelle aree archeologiche muniti di passaporto parlante e accompagnati da illustri personaggi della Storia. A cura di Fondazione Radio Magica e Fondazione Aquileia nell’ambito del progetto “In viaggio con Radio Magica”. Ritrovo: piazza Capitolo (statua della Lupa Capitolina). Gratuito. Prenotazione obbligatoria a: fondazione@radiomagica.org - 373 8694556

"I mosaici in archeologia", tecniche di rilevamento e documentazione digitale

Orario: 11:15

A cura di: Museo archeologico nazionale di Aquileia. Interviene: dott. Marco Menichini Ritrovo: Museo archeologico nazionale, via Roma 1. Gratuito. Prenotazione obbligatoria a: bookshopmanaquileia@gmail.com - al numero 0431 91016

Visita guidata alla basilica con la cripta degli affreschi e la cripta degli scavi

Orario: 16.30

A cura di: Fondazione So.Co.Ba. Visita alla scoperta dei più antichi ed estesi mosaici paleocristiani del mondo occidentale custoditi nelle aule della Basilica Patriarcale e degli splendidi affreschi della cripta appena restaurata. Costo: 5€ Ritrovo: Shop della Basilica Prenotazione obbligatoria a: basilica.aquileia@virgilio.it (max 30 persone)

In viaggio ad Aquileia con Radio Magica

Orario: dalle 16.30 alle 18.00

Passeggiate teatralizzate per bambini e ragazzi nelle aree archeologiche muniti di passaporto parlante e accompagnati da illustri personaggi della Storia. A cura di Fondazione Radio Magica e Fondazione Aquileia nell’ambito del progetto “In viaggio con Radio Magica”. Ritrovo: piazza Capitolo (statua della Lupa Capitolina). Gratuito. Prenotazione obbligatoria a: fondazione@radiomagica.org - 373 8694556

Presentazione dell'edizione scientifica degli scavi della Domus di Tito Macro

Orario: 19.30

A cura di: Fondazione Aquileia in collaborazione con Università degli Studi di Padova e Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio del FVG. Interviene: prof. Gian Luca Grassigli. Volumi: “Storia delle ricerche”; “Monete”; “Ceramica comune”; “Materiali ceramici”; “Altri materiali” di J. Bonetto, V. Centola, M. Asolati, A. Stella, A. Riccato, di D. Dobreva, S. Mazzocchin. Ritrovo: Domus di Tito Macro. Ingresso libero senza prenotazione

Inaugurazione dell'illuminazione del Decumano di Aratria Galla

Orario: 21.15

A cura di: Fondazione Aquileia Ritrovo: Decumano, via Giulia Augusta. Ingresso libero senza prenotazione.

Domenica 19 giugno

Accesione di un forno vetrario romano

Orario: mattina e pomeriggio archeologia sperimentale

A cura di: Fondazione Aquileia e Pro Loco Aquileia. Fondo Pasqualis. Ingresso libero. Info: prolocoaquileia@libero.it - 0431 91087

Il milite ignoto un viaggio lungo 100 anni

Orario: 10.00

A cura di: PromoturismoFVG

Visita guidata nei luoghi del Milite Ignoto: dalla stazione ferroviaria da cui partì il convoglio funebre al Cimitero degli Eroi che custodisce le salme dei dieci Militi Ignoti e quella di Maria Bergamas la “Madre d’Italia”.

Costo: 12,00 € a persona. Gratis con FVGcard e FVGCardAquileia. Ritrovo: Infopoint PromoTurismoFVG di Aquileia - Via Gulia Augusta, 11 Prenotazione obbligatoria a: info.aquileia@promoturismo.fvg.it - 0431 919491

Benvenuti nella domus di Tito Macro

Orario: 11.00

A cura di: PromoturismoFVG

L’antica metropoli romana svela uno dei suoi luoghi più suggestivi: la Domus di Tito Macro, una delle più grandi dimore di epoca romana tra quelle scoperte nel Nord Italia. Costo: 10,00 € a persona (solo per visita guidata, ingresso alla domus gratuito) + 2 € per l’ingresso alla Domus e Palazzo Episcopale. Gratis con FVGCard e FVGCardAquileia. Ritrovo: Domus di Tito Macro. Prenotazione obbligatoria a: info.aquileia@promoturismo.fvg.it - 0431 919491

Aquileia porta del Mediterraneo

Orario: 15:00

A cura di: PromoturismoFVG

Visita guidata del nuovo allestimento del Museo archeologico nazionale, che conserva preziose testimonianze e reperti della città antica. Costo: 12,00 € a persona + 7€ ingresso al Museo. Gratis con FVGcard e FVGCardAquileia. Ritrovo: Infopoint PromoTurismoFVG di Aquileia - Via Gulia Augusta, 11 Prenotazione obbligatoria a: info.aquileia@promoturismo.fvg.it - 0431 919491

Flavia, la sbadata tutto fare della compagnia di teatro - Laboratorio per bambini

Orario: 15.00

A cura di: PromoturismoFVG

Una magica valigia narrativa racconterà di sala in sala, all’interno del Museo archeologico nazionale, la divertente storia della piccola Flavia, la spiritosa aiutante tuttofare di Bassilla, la celebre danzatrice giunta dall’Oriente ad Aquileia. Costo: Bambini - laboratorio €15,00. Con FVGcardAquileia e FVGcard laboratorio bimbi € 7,50. Ritrovo: Infopoint PromoTurismoFVG di Aquileia - Via Giulia Augusta, 11 Prenotazione obbligatoria a: info.aquileia@promoturismo.fvg.it - 0431 919491

Concerto del coro di voci bianche dell'Accademia teatro alla Scala

Orario: 20.45

A cura di: Fondazione So.Co.Ba. e Coro Polifonico di Ruda Concerto diretto da Bruno Casoni all’interno della Basilica di Santa Maria Assunta. Ingresso libero fino a esaurimento posti.