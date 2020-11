Migliore tesi di laurea in Diritto del lavoro, una laureata triestina vince il premio D'Antona

Grande soddisfazione per la dott.ssa Giulia Cozzi, già studentessa dell'Università di Trieste, che si è aggiudicata il prestigioso premio per la migliore tesi di laurea e la migliore tesi di dottorato in materia di diritto del lavoro (edizione 2019) in memoria del Prof. Massimo D’Antona, docente universitario e consulente del Ministero del Lavoro assassinato dalle Nuove Brigate Rosse il 20 maggio 1999. Il premio è indetto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Fondazione Prof. Massimo D'Antona (Onlus).

La tesi, intitolata "Il lavoro agile: opportunità e nuovi rischi", relatrice prof.ssa Maria Dolores Ferrara, docente del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione dell'Università di Trieste, è stata giudicata dalla Commissione all’uopo istituita la più originale e innovativa nell’ambito del diritto del lavoro.