Manifestazione contro il green pass, 250 persone in piazza per dire no

Circa 250 persone sono scese in piazza a Trieste per dire no alla certificazione vaccinale. In occasione della manifestazione, organizzata dal partito politico Movimento 3V in piazza della Borsa, è stata più volte ribadita la contrarietà nei confronti del green pass, che il governo Draghi ha reso obbligatorio dal 6 agosto per poter accedere ad eventi e attività al chiuso. All'insegna del "no green pass, no discriminazioni" e "voglio renderci tutti schiavi con questo abonimio del green pass" i manifestanti hanno marciato in senso antiorario attorno alla fontana per poi ascoltare i numerosi interventi che si sono alternati. "Dobbiamo tenere la piazza e dare costanza alla protesta" ha detto Ugo Rossi, candidato sindaco del partito che alla fine dell'evento ha annunciato che una nuova manifestazione si terrà venerdì 13 agosto dalle 18:30 in poi. "In quell'occasione, come pure martedì 10 agosto in via delle Torri, inizieremo a raccogliere le firme per presentare la candidatura alle prossime elezioni" ha concluso Rossi.