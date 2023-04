Malore in Grotta gigante, il 118 soccorre settantaduenne triestina

BORGO GROTTA GIGANTE (Sgonico) - Un settantaduenne triestina è stata soccorsa dai sanitari del 118 dopo aver accusato un lieve malore mentre si trovava all'interno della Grotta gigante, sul Carso triestino. La donna si trovava all'incirca a 300 gradini di distanza dall'uscita della cavità quando, come si apprende, è stata raggiunta da una sincope. A soccorrere la settantaduenne, trovata in stato di semi coscienza, è stata l'equipe del 118 giunta sul posto a bordo dell'ambulanza. Una volta stabilizzata, la malcapitata è stata riportata in superficie e trasportata all'ospedale di Cattinara. Non è in gravi condizioni.