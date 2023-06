Guardia costiera, 30 persone salvate l'anno scorso: "Emergenze evitabili"

TRIESTE - Sono state 30 le persone salvate in mare l’anno scorso dalla capitaneria di porto, che ha anche soccorso 23 unità da diporto. La maggior parte delle emergenze in mare è stata correlata a situazioni di pericolo prevedibili ed evitabili (avarie al motore e avverse condizioni meteo-marine). Per questo motivo la capitaneria svolgerà specifiche campagne d’informazione e promuoverà l’iniziativa “Mare Sicuro” che da domani, sabato 17 giugno, fino al 17 settembre, vedrà impiegati ogni giorno lungo i 93 chilometri di costa del Fvg ogni giorno 85 donne e uomini e 14 mezzi navali dei Comandi di Trieste, Monfalcone, Grado, Lignano e Porto Nogaro, dipendenti dalla Direzione Marittima di Trieste.

Con questa operazione viene incrementata anche l’attività ispettiva della Guardia Costiera, già svolta durante tutto l’anno, a tutela dell’ambiente marino e costiero, a garanzia del regolare utilizzo delle acque e delle spiagge. Anche quest’anno i diportisti potranno contare sul rilascio del “Bollino Blu”, che eviterà inutili duplicazioni nei controlli sulle unità, favorendo il principio di “autotutela” ai fini della sicurezza. Lo scorso anno ne sono stati rilasciati 251.