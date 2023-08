Guidava ubriaco, ventinovenne denunciato e patente ritirata

SISTIANA - I carabinieri di Aurisina hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un ventinovenne di Monfalcone sorpreso a guidare con un tasso alcolemico tre volte maggiore rispetto al limite consentito dalla legge. I fatti sono avvenuti a Sistiana, in comune di Duino Aurisina. I militari dell'Arma, dopo averlo sottoposto al controllo dell'etilometro, gli hanno ritirato la patente di guida.