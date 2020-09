Secondo giro di tamponi in casa di riposo a Fernetti, altri quattro positivi

La lista è in costante aggiornamento perché i risultati complessivi potrebbero essere resi noti in un secondo momento ma ad oggi 11 settembre sono almeno quattro i nuovi casi di Coronavirus registrati tra gli ospiti ed il personale della casa di riposo Hotel Fernetti, in comune di Monrupino.

Dopo i nove contagi su 93 tamponi rilevati il 10 settembre (con una leggera differenza tra i dati forniti in un primo momento dall'assessore regionale alla Sanità, il numero diffuso dalla struttura nel primo pomeriggio e quelli pubblicati dall'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina) è stato deciso di effettuare nuovamente i test su tutti gli ospiti ed il personale assistenziale presente all'interno della residenza per anziani. Il risultato dovrebbe essere disponibile domani 13 settembre ma in virtù di questi ulteriori quattro casi il numero totale dei contagiati sale così a 13.