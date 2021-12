Vigili del Fuoco di Trieste in festa per la patrona Santa Barbara

Celebrata anche quest’anno, la ricorrenza di Santa Barbara, patrona del Corpo dei vigili del fuoco.

Si è svolto, presso il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Trieste, l’alzabandiera, e si è dato luogo alla deposizione delle corone ai caduti VV.F. da parte del Comandante dei Vigili del fuoco di Trieste, ing. Girolamo Bentivoglio Fiandra, e da una delegazione dell’ANVVF — Sezione di Trieste.



La celebrazione della S.Messa, si è svolta nella cattedrale di San Giusto, ed è stata officiata dal Vescovo di Trieste, Mons. Giampaolo Crepaldi, e dal cappellano del Comando, Don Fabio, successivamente il Comandante ha consegnato le Croci di Anzianità e al Merito al personale in servizio ed in quiescenza.Il Comandante provinciale, ha tracciato un bilancio dell’attività svolta dai pompieri nell’anno in corso e a seguire, alla presenza di tutte le autorità e di tutti i partecipanti alla festa della Santa Barbara, contemporaneamente alla rappresentazione dell’inno d’Italia, è stata dispiegata la bandiera italiana dal campanile di San Giusto da parte del personale qualificato S.A.F.(Speleo Alpino Fluviale).