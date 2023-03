Al bando ubriachi e cani senza guinzaglio: ecco il nuovo regolamento del Giulia

TRIESTE - Tra cani agitati ed episodi di diffusa inciviltà, il Centro commerciale Il Giulia corre ai ripari annunciando un nuovo regolamento di buon decoro per poter accedere agli spazi della struttura. Nella lista dei precetti comparsa all'entrata, si fa riferimento, senza tuttavia citarli nel dettaglio, ad episodi del recente passato saliti alla ribalta nella cronaca cittadina. Qualche settimana fa nei pressi dell'entrata di via Bonomo si era verificata una rissa, con conseguente intervento degli equipaggi della Squadra volante della questura di Trieste; qualche giorno dopo erano stati i sanitari del 118 a giungere sul posto per un malore, accusato da un giovane a causa dell'assunzione di un mix tra alcol e sostanze stupefacenti. Numerosi gli episodi che si sono succeduti nel corso degli ultimi anni, tanto da suscitare vivaci polemiche e reazioni politiche.

Ma nel concreto cosa dice il nuovo regolamento? Sarà vietato "passeggiare con bottiglie aperte di alcolici", entrare in evidente "stato di ebbrezza" o bivaccare nelle aree immediatamente vicine agli ingressi della struttura. In questi casi viene richiamata l'attenzione sul gruppo di persone che abitualmente stazionano nella zona di via Bonomo. Altre regole che dovrebbero rifarsi ad un'idea di buon costume Il Giulia le identifica nel divieto di entrata se privi di abbigliamento consono (no pigiama, no pantofole, no piedi nudi, ad esempio) e nel non emettere schiamazzi. Chiusura poi con il richiamo, ai padroni dei cani, di tenerli al guinzaglio e, ai "mordaci" (così definiti i cani particolarmente problematici) di mettergli la museruola. Infine, nel nuovo regolamento, ecco il divieto di transitare a bordo di skate, bicicletta, pattini, monopattini o simili.