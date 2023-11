Il futuro di Trieste: al San Marco un caffè per immaginare la città di domani

TRIESTE - Domenica 3 dicembre alle 14:30, all'Antico Caffè San Marco, si terrà "Il futuro in un caffè. Immaginare insieme Trieste", un evento partecipativo a cura di Elham Puriya Mehr. Organizzato dal AiR Trieste in occasione della residenza di Puriya Mehr a Trieste, l’evento è parte di ‘Il terzo spazio: l’atmosfera affettiva dei caffè, un’ampia ricerca condotta dalla curatrice iraniano-canadese sul ruolo che i caffè – quali spazi sociali di aggregazione, condivisione e confronto – possono ricoprire nel disegnare il futuro.

La cultura dei caffè

Nata in Iran e Turchia nel XVI secolo, la cultura dei caffè si sviluppa in Inghilterra, Francia e Austria nel secolo successivo con interessanti risvolti culturali e artistici. Questi luoghi si sono infatti prestati come spazi nei quali imparare, esporre opere d’arte o oggetti scientifici, articolare e diffondere idee culturali e socio-politiche, presentare nuovi giornali e pubblicazioni. Le caffetterie erano luoghi pubblici e non controllati in cui persone con diversi status di classe, sesso, religione e conoscenza si incontravano per trascorrere il tempo libero. La condizione geografica e storica di Trieste l'ha posta in una posizione privilegiata tra diverse culture e comunità, in cui bere caffè ha creato zone di contatto tra persone di diverse origini e appartenenze. La sua significativa storia quale centro di transito della materia prima in Europa e lo sviluppo di una forte cultura attorno alla bevanda rappresentano un grande potenziale per la ricerca di Puriya Mehr. Nelle condizioni socio-politiche che stiamo vivendo, in cui il futuro sembra più incerto che mai, questo progetto ci invita a immaginare l’inimmaginabile per darci la possibilità di pensare collettivamente a cosa potrebbe renderlo migliore.

I protagonisti

Il futuro in un caffè invita il pubblico a unirsi a un gruppo di persone dai diversi background – Lara Baracetti (performer, Radio Fragola), Stefano Furlani (geologo, Dipartimento di Geoscienze, UniTs), Francesca Lazzarini (curatrice), Rino Lombardi (copywriter e fondatore Museo della Bora), Silvia Mancaleoni (interprete), Giulio Polita (architetto), Roberta Terpin (Responsabile investimenti, Friulia), Tatjana Tomi?i? (assistente sociale, Goap–Women NGO), Carlo Selan (poeta) – per bere un caffè insieme, conversare e condividere sogni e desideri sul futuro di Trieste. Trasformando l’Antico Caffè San Marco in uno spazio al confine tra realtà e immaginazione, l’evento si offrirà come occasione per mettere in discussione i sistemi esistenti e immaginare nuove possibilità per il futuro della città.

I partecipanti sono invitati a interrogarsi sulle seguenti domande: 'Che cosa augurate a Trieste?' E 'Cosa suggerisci alla città per realizzare il tuo desiderio?’. Sono inoltre invitati a portare un'immagine o un oggetto legato alla cultura del caffè come testimonianza dell'argomento che desiderano condividere con gli altri. Questi oggetti e immagini, oltre a offrire uno spunto per la conversazione, verranno raccolti nel progetto ‘An Archive for the Later’, parte della più ampia ricerca di Elham Puriya Mehr. L'evento vedrà infine la partecipazione di Radio Fragola. Il 15 dicembre una trasmissione del programma Escuchame sarà dedicata all’evento, amplificando e arricchendo le riflessioni sulle potenzialità dei caffè come luoghi per far emergere nuovi immaginari. Il futuro in un caffè è supportato dal Canada Council for the Arts.