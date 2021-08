Era stato espulso dall'Italia, beccato in un quattro stelle del centro: nei guai 26enne straniero

Ieri mattina la Polizia di Stato ha denunciato perché inottemperante a un decreto d’espulsione un cittadino kossovaro del 1995. E’ stato rintracciato e identificato in un hotel di via Milano da personale della Squadra Volante della Questura. Dopo le formalità di rito, lo straniero è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica e, successivamente, affidato all’Ufficio Immigrazione della Questura per i previsti adempimenti.