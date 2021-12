Inaugurato il Mercatino di Natale: 48 casette pronte ad animare le vie del centro

Taglio del nastro per il Mercatino di Natale, alla presenza del sindaco Roberto Dipiazza, del vicesindaco e assessore alle Attività Economiche, Serena Tonel e del presidente di Confcommercio Trieste, Antonio Paoletti. L’evento - che si protrarrà fino al 2 gennaio 2022 - è ideato dall’amministrazione comunale e organizzato da Confcommercio e si sviluppa nelle vie Ponchielli, delle Torri e nelle piazze S. Antonio e della Borsa. “Sono molto soddisfatto di presentare una piazza della Borsa e una città così addobbata a festa per accogliere con ottimismo il Natale – ha affermato il Sindaco Dipiazza - che quest’anno sento in modo particolare dopo molte vicissitudini. Per Trieste si aprono in questo momento molte opportunità, grazie agli investitori interessati che si presentano sempre più numerosi. Ringrazio il Presidente Paoletti e tutti coloro che hanno collaborato attivamente per la riuscita di questa bella iniziativa. Buon Natale a tutti e viva Trieste”.

Per l'Assessore Tonel questo Mercatino "è un segnale positivo di ripresa economica" per triestini e turisti. "Un appuntamento - ha aggiunto - molto apprezzato che vede in campo operatori professionali e prodotti di qualità. Tutto ciò non può che giovare alla ripresa e al ritorno delle gradite consuetudini che contribuiscono ad arricchire l’offerta di proposte valide per promuovere il nostro territorio”. L'importanza di far ripartire la città e le attività economiche è stata sottolineata anche dal Presidente di Confcommercio Trieste, Antonio Paoletti.

Il Mercatino

Il Mercatino è animato da 48 casette, delle quali 35 offrono prodotti no food mentre, nelle altre 13, si possono acquistare prelibatezze oppure degustare golosità di vario genere. Gli operatori economici, circa il 33% locali e il rimanente 67% provenienti dall’estero, rappresentano 8 Paesi: Croazia, Ecuador, Francia, Lituania, Russia, Slovenia, Turchia e Ungheria e gran parte delle regioni italiane.

Nell’area di mercato trovano spazio anche alcune espressioni dello sport locale: Unione Sportiva Triestina Calcio 1918, Pallamano Trieste e Rugby VenJulia. Attenzione anche alle tematiche ambientali, grazie alla presenza di AcegasApsAmga che ripropone, aggiornata, la campagna “Dai nuova vita al tuo Natale” e pure la solidarietà, con 18 realtà del volontariato che si alternano in due postazioni concesse gratuitamente. In piazza Ponterosso, inoltre, sono ospitati alcuni venditori ambulanti di ghiottonerie per grandi e piccini (caldarroste, zucchero filato, ciambelline) e organizzate piccole opportunità di svago per i più piccoli.

Musica e happening sono garantiti dalla presenza di Radio Punto Zero mentre, curiosità e informazioni sulla rassegna, possono essere reperite sulla pagina Facebook dedicate all’evento. Le casette aprono il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e la domenica dalla 10.00 alle 20.00, mentre il venerdì, il sabato e nei prefestivi, dalle 10.00 alle 21.00.