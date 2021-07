Incendio in un'area verde dietro il Montedoro: bruciano 100 mq di sterpaglie

Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio di oggi in un'area verde dietro il Montedoro, per un piccolo incendio di sterpaglie che è divampato in mezzo agli ulivi. Sono bruciati circa 100 metri quadrati di vegetazione. I pompieri del distaccamento di Muggia, intervenuti intorno alle 16:20, hanno operato per circa mezz'ora.