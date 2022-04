Un'auto si incendia in viale Miramare, sul posto i Vigili del fuoco

Un'auto prende fuoco in viale Miramare, intervengono i Vigili del fuoco ma a quel punto i proprietari dell'auto hanno già spento le fiamme. E' successo intorno a mezzogiorno all'altezza del civico 181. Una densa nuvola di fumo ha messo in allarme gli automobilisti, ma l'incendio è stato spento in tempi brevi. Qualche disagio al traffico, dovuto alla scarsa visibilità. Ignota la causa dell'incendio, forse dovuto a un guasto.