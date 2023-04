Va a fuoco la villetta sul Carso, settantacinquenne a Cattinara

SGONICO - Una donna di circa 75 anni è stata trasportata all'ospedale di Cattinara dopo essere rimasta intossicata nella sua abitazione di Borgo Grotta Gigante, sul Carso triestino nel comune di Sgonico. L'episodio, che non ha avuto gravi conseguenze personali, ma che ha provocato ingenti danni alla villetta a due piani, è avvenuto verso le 3:30 di questa notte. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno operato tutta la notte per domare le fiamme. A Sgonico sono giunti anche i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla malcapitata. La donna ha riportato una ustione al volto, oltre all'intossicazione per aver respirato i fumi della combustione. Una seconda persona è stata controllata sul posto, ma non si è resa necessaria l'ospedalizzazione. Considerate le complesse operazioni, scrivono i vigili del fuoco, le operazioni di raffreddamento "sono ancora in atto". Sul posto anche i carabinieri.