Camion in fiamme nel Porto: intervento dei vigili del fuoco

TRIESTE - Un camion prende fuoco all'alba in Porto Nuovo e i vigili del fuoco intervengono per estinguere le fiamme. E' successo verso le 04:30 della notte di oggi, mercoledì 22 novembre. Il Comando di Trieste è arrivato sul posto con la prima partenza e l'autobotte e i vigili, accertatisi che l'autista fosse già al sicuro, hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento. L'incendio ha interessato l'intera motrice e i vigili del fuoco hanno utilizzato lo schiumogeno per estinguere rapidamente le fiamme. Sul posto anche personale del 118 e l'autorità portuale.