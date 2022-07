Incendio a Bristie, di nuovo fiamme lungo i binari della ferrovia

BRISTIE (Sgonico) - Non c'è tregua in Carso. Nella mattinata di oggi è scoppiato un altro incendio, questa volta in località Bristie (nel comune di Sgonico). Le fiamme hanno interessato sterpaglie lungo la linea ferroviaria. E' stata proprio Rfi a richiedere l'intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con una squadra del distaccamento di Opicina. La zona interessata dall'incendio è in direzione della grotta Noè.

La notizia è in aggiornamento