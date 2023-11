In fiamme una casa vicino alla ferrovia: treni cancellati e disagi

TRIESTE - In fiamme una casetta monofamiliare di via Vitalba nella serata di ieri, 23 novembre. Dalle 21.10 circa di Vigili del fuoco del comando di Trieste sono intervenuti con due squadre supportate dall'autobotte e dall'autoscala. Le fiamme hanno coinvolto parte dell'alloggio, del sottotetto e del tetto, e per le operazioni di spegnimento è stata fatta chiudere e disalimentare la linea ferroviaria Trieste - Venezia, che passa a pochi metri dal tetto andato a fuoco. Molti treni sono stati soppressi nella serata di ieri con disagi per i viaggiatori. L'intervento è terminato alle 7.30 di questa mattina. Sul posto, per quanto di competenza, Polizia di stato e personale delle Ferrovie dello Stato.