Incendio al Grande Buffo, evacuato palazzo davanti al Rossetti

TRIESTE - Dalle 6 circa di oggi, 23 giugno 2023, i vigili del fuoco del comando di Trieste stanno operando con 2 squadre supportate dal capo turno e dal funzionario di guardia per l’incendio del Grande Buffo, pub sito in viale XX Settembre. Giunti sul posto i vigili del fuoco per entrare nel locale hanno forzato una finestra della corte interna e, dopo aver indossato tutti i dispositivi di protezione individuale, sono entrati nella cucina dell’esercizio pubblico dove hanno immediatamente localizzato le fiamme e iniziato le operazioni di spegnimento. Per motivi di sicurezza tutti gli inquilini dello stabile sono stati temporaneamente evacuati. Spente le fiamme i Vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di messa in sicurezza e aerazione dei locali, che al momento sono ancora in corso; dopo un controllo strumentale di tutti gli alloggi appurato che tutte le condizioni di sicurezza erano state ristabilite le persone evacuate hanno potuto far rientro nelle proprie abitazioni. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto, per quanto di competenza, i carabinieri.