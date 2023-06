Incendio in via Orlandini: sul posto i vigili del fuoco

TRIESTE - Un incendio è scoppiato nella serata di oggi, domenica 18 giugno in un edificio di via Orlandini, nel rione di Ponziana. Il fumo è stato notato dai residenti della zona, che hanno allertato i vigili del fuoco. Gli operatori sono arrivati sul posto alle 21, spegnendo le fiamme in breve tempo. Le cause dell'incendio non sono ancora note. Notizia in aggiornamento