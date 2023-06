Incendio di sterpaglie sul raccordo autostradale: disagi al traffico

DUINO - AURISINA - Scoppia un incendio di sterpaglie sul RA13 all'altezza del ponte della Ferrovia, in zona Aurisina, tra due carreggiate. È successo intorno alle 19:30 di oggi, lunedì 26 giugno, ed è i terzo incendio nella giornata di oggi, dopo quello nel grattacielo in via di Vittorio nelle prime ore del mattino e un secondo nel tardo pomeriggio in via Revoltella. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri di Aurisina. L'incendio è stato domato in breve tempo dai vigili del fuoco ed è stata riaperta la strada in direzione Venezia, mentre è ancora chiusa in direzione Trieste. Cause attualmente sconosciute e al vaglio delle autorità.