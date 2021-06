Vandalismo a Borgo San Sergio: tre auto date alle fiamme

È successo tra Via Donaggio e Via Levitz alle 23 di ieri sera. L’incendio è stato appiccato di proposito e in più punti, ignoti i responsabili. Sul posto i Vigili del fuoco con l’autopompa

Tre auto date alle fiamme di proposito con un incendio appiccato in più punti nella serata di ieri. I Vigili del fuoco del distaccamento di Muggia e della sede centrale sono intervenuti ieri sera, verso le ore 23, per un incendio di tre autovetture parcheggiate tra Via Donaggio e Via Levitz nel rione di Borgo S.Sergio a Trieste. Gli operatori, intervenuti con due APS (Auto Pompa Serbatoio), hanno spento l'incendio che ha interessato anche altri tre scooter situati nelle vicinanze. Sul posto i Carabinieri. Ignoti per il momento i responsabili ma la pista del dolo è confermata.