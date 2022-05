Incendio su un treno merci tra Ronchi e Monfalcone: ritardi per oltre un'ora e mezza

Si è verificato oggi un principio d'incendio su un treno merci tra Monfalcone e Ronchi dei Legionari in direzione Villa Opicina. Disagi alla circolazione dei treni con ritardi anche superiori all'ora e mezza. E' successo intorno alle 9 di oggi, giovedì 19 maggio, sulla tratta Monfalcone - Ronchi dei Legionari Sud. Il principio d'incendio è partito da un carro del treno 45702 di DB Cargo, azienda internazionale di trasporti con sede in Germania. Il mezzo non trasportava merci pericolose. Secondo le prime ricostruzioni il personale avrebbe cercato di spegnere le fiamme con gli estintori e, non riuscendoci, ha chiamato i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme. Il treno è ripartito a velocità ridotta con un ritardo di 80 minuti, due treni regionali hanno maturato ritardi fino a un'ora e quaranta minuti, uno è stato deviato e uno è stato interrotto. 90 minuti di ritardo per un treno merci.