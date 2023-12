Incendio in una cantina di via Baiamonti: 20 persone evacuate

TRIESTE - Un incendio è divampato in una cantina di via Baiamonti nel primo pomeriggio di oggi, sabato 30 dicembre. E' successo al civico 2 della via, chiusa per consentire l'intervento dei vigili del fuoco. Dalle ore 15 circa gli operatori sono intervenuti con due squadre, l’autobotte, l’autoscala e il funzionario di guardia della sede centrale. Sono stati messi in sicurezza i locali incendiati e l’intero stabile e a scopo precauzionale tutte le persone che si trovavano in casa (circa 20) sono state fatte evacuare fino alla fine delle operazioni. Ancora in corso di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone. Per ogni evenienza è stato fatto intervenire anche il personale sanitario del 118 che è rimasto sul posto fino al termine delle operazioni. Intervenuta anche la Polizia Locale. La strada è rimasta chiusa per un paio d’ore, causando disagi al traffico.