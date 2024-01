Brucia un palazzo in via Giulia, vigili del fuoco sul posto

TRIESTE - Verso le 14.15 di oggi 26 gennaio, i vigili del fuoco sono stati allertati per un incendio all'ultimo piano di uno stabile in via Giulia all'altezza del civico 75. Giunti sul posto dalla centrale con due squadre, l'autoscala ed il funzionario di guardia, i vigili hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento. All'interno del palazzo un'impresa edile sta attualmente eseguendo lavori di riqualificazione e gli operai stavano lavorando sulle strutture elettriche al piano terra, da dove si è originato l'incendio. Il fumo ha poi raggiunto l'ultimo livello, così sono stati chiamati i vigili del fuoco e, per precauzione, un'ambulanza del 118. Non sono rimaste coinvolte persone. L'incendio è ora sotto controllo.