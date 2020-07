Incidente tra due mezzi pesanti in A4: un morto e tre feriti

C’è una persona deceduta, purtroppo, nell’incidente che ha visto coinvolti due mezzi pesanti, accaduto poco dopo le 14 e 30 nel tratto di A4 compreso fra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Tre le persone ferite, di cui una in modo serio, nel secondo sinistro accaduto sempre nello stesso tratto un paio di chilometri prima. L’autostrada è chiusa fra San Donà di Piave e San Stino di Livenza e sono chiuse anche le entrate dei caselli di San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Sull’uscita obbligatoria a San Donà di Piave ci sono circa quattro chilometri di coda. Sul posto sono operativi i soccorsi sanitari e quelli meccanici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Aggiornamento: Tratto autostradale fra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste riaperto dalle 18 e 30. Code a tratti fra Meolo Roncade e Cessalto