Incidente all'incrocio via Baiamonti - via dell'Istria: due persone all'ospedale

TRIESTE - Tre persone coinvolte in un incidente a Trieste, verificatosi all’incrocio tra le vie dell’Istria e Baiamonti. L’impatto è avvenuto tra una vettura ed una moto: sul posto sono state inviate due ambulanze, un'automedica, Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Due i ricoverati all’ospedale: uno in codice verde ed uno in codice giallo, mentre la terza persona è stata controllata sul posto dai sanitari. Al vaglio degli agenti della polizia locale, le immagini delle telecamere, per accertare la dinamica del sinistro accaduto proprio ad uno degli incroci che ha più sistemi di monitoraggio.