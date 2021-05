Incidente in riva Ottaviano Augusto: un motociclista ferito

Il traffico è rimasto bloccato per tre quarti d'ora. Sul posto tre pattuglie della Polizia locale e il 118

Un incidente che ha coinvolto un'auto e una modo ha provocato un ferito e creato disagi al traffico nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 10 maggio. E' successo alle 13:15 in riva Ottaviano Augusto all' intersezione con Campo Marzio. Due i veicoli coinvolti, una Volvo condotta da un uomo dell'89 con iniziali B.M. e un motociclo Piaggio Liberty condotto da un uomo del 1990 con iniziali S.M., rimasto ferito. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia locale, intervenuta sul posto con tre pattuglie assieme all'ambulanza del 118. Il traffico è rimasto bloccato per tre quarti d'ora.