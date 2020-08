Schianto tra auto e scooter in via Commerciale: ferita una 45enne

Uno schianto tra uno scooter e una Renault Twingo si è verificato oggi, venerdì 7 agosto, intorno alle 8:30 in via Commerciale all'altezza del civico 161. Ferita una donna di 45 anni che si trovava alla guida del mezzo a due ruote, l'ambulanza del 118, intervenuta insieme al l'automedica, l'ha trasportata a Cattinara in condizioni non gravi. Sembrerebbe che all'origine del sinistro ci sia una mancata precedenza. Sul posto la Polizia Locale per rilievi e viabilità, al momento si procede in senso unico alternato.

