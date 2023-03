Incidente ad Aquileia tra quattro auto: due feriti

AQUILEIA - Sette persone sono rimaste coinvolte questo pomeriggio in un incidente stradale accaduto lungo la regionale 352, ad Aquileia, poco fuori l'abitato. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati i Carabinieri della Compagnia di Palmanova), quattro auto si sono scontrate.



Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza proveniente da Grado e un'ambulanza proveniente da Cervignano del Friuli, inviati dagli infermieri della Sores. Sul luogo del sinistro anche l'elisoccorso, le forze dell'ordine e i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia coi sanitari.



Giunto sul posto, il personale medico infermieristico ha appurato trattarsi di un incidente stradale che ha visto ferite due persone per cui è stata necessaria l'ospedalizzazione: sono state trasportate una in codice verde all'ospedale di Palmanova e una in codice verde all'ospedale di Monfalcone. L'elicottero rientra vuoto alla base. Le altre persone coinvolte nell'incidente sono state controllate sul posto.