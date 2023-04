Frontale in Costiera, resta grave il giovane motociclista

TRIESTE - È ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva il giovane di Monfalcone che nella giornata di ieri 29 aprile è rimasto vittima di un frontale con un'altra moto, avvenuto verso l'ora di pranzo lungo la strada Costiera. Le sue condizioni sono gravi. Il motociclista stava percorrendo la Costiera in direzione Sistiana quando, all'altezza del bivio per Santa Croce, si è schiantato contro un altro mezzo a due ruote. Sul posto erano giunti i sanitari del 118 che avevano prestato i primi soccorsi. L'uomo era stato intubato sul posto e trasportato d'urgenza, in codice rosso, al nosocomio triestino. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale, giunta sul posto assieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco.