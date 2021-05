Incidente in strada di Fiume: ferito scooterista

L’incidente è avvenuto intorno alle 9 del mattino. La strada è rimasta chiusa per circa un’ora. Notizia in aggiornamento

Un incidente sì è verificato questa mattina in strada di Fiume all'incrocio con via Zammattio. Coinvolta una Fiat Panda con alla guida un uomo di 61 anni, (G.M. le sue iniziali) e uno scooter Honda Sh, condotto da un quarantenne con iniziali G.F.O.M.

La Panda stava scendendo la strada, diretta verso il centro città, e nello svoltare a sinistra in via Zammattio avrebbe mancato la precedenza allo scooter che stava salendo nella direzione opposta. In seguito all'urto, piuttosto violento, il conducente dello scooter è stato portato a Cattinara e le sue condizioni di salute sarebbero serie. Intervenute tre pattuglie della Polizia Locale, che ha chiuso la strada per effettuare i rilievi, oltre all'ambulanza e all'automedica del 118. Notizia in aggiornamento.