Cade sulla banchina a Monfalcone: grave una 40enne

Una donna di circa 40 anni di età è stata soccorsa oggi a Monfalcone zona Lisert dagli opertatori del 118 inviati dalla centrale Sores, per le ferite riportate a seguito di una caduta su una banchina in marina. La donna non è caduta in acqua. È successo in prossimità di una barca a vela. Sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso. Per cause al vaglio della Capitaneria di porto, la donna è caduta riportando diversi traumi alla parte alta del corpo. La donna è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con ferite severe.