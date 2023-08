Schianto tra auto e moto a Ronchi: 50enne a Cattinara

RONCHI DEI LEGIONARI - Schianto tra un'auto e una moto a Ronchi dei legionari, è successo in prossimità della rotonda di via Aquileia nella notte tra l'1 e il 2 agosto. Ad avere la peggio il conducente della moto, un uomo di 50 anni che è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 e trasportato all'ospedale di Cattinara in codice giallo. Si è procurato un trauma cranico e un trauma toracico con fratture costali, ma non sarebbe in gravi condizioni di salute. Al momento è ricoverato nel reparto di neurochirurgia. Le dinamiche dell'incidente sono al vaglio della polizia. Sul posto un'ambulanza proveniente da Monfalcone e l'automedica da Gradisca d'Isonzo. La centrale operativa Sores ha attivato anche le forze dell'ordine.