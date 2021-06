Cade con lo scooter in strada Nuova per Opicina: centauro ferito al Burlo

Centauro minorenne perde il controllo dello scooter in strada Nuova per Opicina e finisce al Burlo. È successo oggi, lunedì 21 giugno, alle 12:30 circa, all'intersezione con Conconello. Il ragazzo sarebbe uscito di strada autonomamente con il suo scooter Malaguti Phantom, ed è stato preso in carico da un'ambulanza del 118, che l'ha portato all'ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto, oltre al personale del 118, la Polizia locale.