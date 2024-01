Incidente in via Svevo: centauro all’ospedale

TRIESTE - Incidente in via Svevo angolo via Doda, coinvolto centauro di 53 anni andato ad impattare contro un’ auto. Il conducente della moto è stato sbalzato per oltre sei metri. L’incidente è accaduto alle 17.45 di oggi, lunedì 29 gennaio. Per l’uomo, una probabile frattura del piede: e’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Cattinara dagli operatori del 118. Le dinamiche dell'incidente sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale giunta sul posto.