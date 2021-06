Incidente tra auto e scooter in via Carducci: centauro all’ospedale e traffico in tilt

Sul posto anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale. La persona alla guida del motociclo è stata portata via dal 118

Un incidente che ha coinvolto una Renault Clio e uno scooter si è verificato intorno alle 19.30 in via Carducci. La persona alla guida del motociclo è rimasta ferita ed è stata portata a Cattinara dal personale sanitario del 118. Congestionato il traffico in zona. Sul posto anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale.