Porta in scooter sei bottiglie di Vodka, che si rompono in un incidente: multato

Un incidente ha avuto luogo oggi in via Ghega alle 11.20, coinvolte un'auto e uno scooter che procedevano nella stessa direzione: un motociclo Piaggio Sfera che transitava lungo corsia centrale e una Fiat 500 lungo quella di estrema sinistra. Giunti all'altezza di via Cellini la conducente dell'auto (P.E., una veneziana di 23 anni) ha cambiato corsia passando da sinistra a destra e oltrepassando la linea continua. In questo modo ha colpito lateralmente lo scooter che invece voleva proseguire diritto. Dopo l'impatto il mezzo a due ruote, guidato da K.M., turco di 37 anni residente a Roma, si è rovesciato a destra, rompendo il cartone che era posato sulla pedana e che conteneva 6 bottiglie di Vodka. Le bottiglie si sono infrante e l'uomo è stato multato ai sensi dell'articolo 170 (carico non assicurato). Ha riportato lesioni lievi al braccio sinistro. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi.

