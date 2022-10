Incidenti in Barcolana: trauma toracico per un velista, almeno tre barche rovesciate

Un trauma toracico e almeno tre barche rovesciate: questo finora il bilancio degli incidenti in Barcolana, nessuno dei quali grave. Sono diverse le imbarcazioni che durante la Barcolana, soprattutto nella seconda parte della regata, si sono scuffiate. Almeno tre barche a vela di piccole dimensioni si sono rovesciate. Gli equipaggi sono stati messi in salvo dal personale del 118 intervenuto. In una occasione un velista ha subito un trauma toracico. Dopo l'incidente è stato fatto sbarcare e trasportato, non in gravi condizioni, al pronto soccorso di Cattinara.