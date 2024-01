Incidenti stradali: il Fvg è 13esimo in Italia

TRIESTE - Il Friuli-Venezia Giulia è al 13esimo posto per numero di incidenti stradali ma ottavo rispetto alla popolazione residente. Sempre in rapporto agli abitanti, la prima città in regione è Trieste (422,8 incidenti ogni 100mila residenti). Lo si evince dall’elaborazione del Centro Studi di AutoScout24 su base dati Istat, che spiega come nel 2022 ci siano stati 3.265 incidenti stradali (+9,9 per cento sul 2021), posizionando la regione al 13esimo posto in Italia. Tuttavia, come anticipato, se si confronta il dato con la popolazione, la regione è all’ottavo posto con 273,4 incidenti ogni 100mila residenti. A livello provinciale, Udine è prima per numero di incidenti (1.182), ma in relazione alla popolazione in testa c’è Trieste, seguita da Gorizia (317,3), Udine (228,5) e Pordenone (218,6).

Altri dati sul report: cresce la consapevolezza sull’uso del cellulare e sull’assunzione dell’alcol, ma c’è ancora chi ne giustifica l’uso. Otre un quarto del campione ha causato o subito nella sua vita almeno un incidente, anche lieve. Il 70 per cento alla guida non rispetta i limiti di velocità e la distrazione è la prima causa di incidenti. Tra le principali paure durante la guida, si segnalano gli altri guidatori e le buche. Chi ha provocato un incidente lo ha fatto principalmente per distrazione (64 per cento).

Al primo posto in Italia per numero di incidenti troviamo, ovviamente per una questione di dimensioni, la Lombardia (28.786), seguita dal Lazio (20.275) e dall’Emilia Romagna (16.679). Ma se confrontiamo il dato sulla popolazione residente, al primo posto si classifica la Liguria con 521,5 incidenti ogni 100mila residenti, seguita da Toscana, l’Emilia Romagna, il Lazio. Le più virtuose sono il Molise e la Calabria.