Intrappolata dentro l'auto finita nel canale, i vigili del fuoco la salvano

È stata salvata dal tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Gorizia che l'hanno estratta dall'auto che era finita ruote all'aria in un canale. Sta bene la giovane che nel primo pomeriggio di oggi nei pressi di un canale in via Due Fiumi, a San Canzian d'Isonzo, è stata soccorsa, dopo l'intervento dei vigili del fuoco, dai sanitari del 118.

La giovane era finita nel canale con la sua auto. Completamente capovolta, la conducente è riuscita a trovare una bolla d'aria. I vigili del fuoco hanno quindi estratto la macchina e, successivamente, anche la giovane. Sul posto anche la Polizia di Stato.