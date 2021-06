Esce di strada con la bici e rovina nella boscaglia, ciclista vittima di un grave infortunio

L'episodio è avvenuto in località Piscianzi poco prima delle 13. Sul posto i sanitari del 118, i tecnici del Soccorso Alpino e i vigili del fuoco. Per l'uomo di 48 anni un serio infortunio agli arti inferiori

Questa mattina in via Olmi in località Piscianzi un ciclista di 48 anni è rimasto vittima di un serio infortunio ed è stato trasportato all'ospedale di Cattinara. L'uomo è uscito di strada ed è rovinato in una zona impervia in cui, grazie all'intervento dei sanitari e del supporto fornito dai tecnici del Soccorso Alpino, è stato recuperato. I sanitari del 118, sul posto con ambulanza e automedica, hanno prestato le prime cure al malcapitato. Da una prima ricostruzione si sospetta la frattura del femore. Sul posto anche i vigili del fuoco.