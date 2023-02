Si infortuna sul sentiero, intervengono i soccorsi

SAGRADO (GORIZIA) - Alle ore 12 circa di oggi la Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria ha allertato i Vigili del fuoco del comando di Gorizia per il soccorso ad una persona infortunatasi mentre percorreva un sentiero nei pressi della linea ferroviaria in località Poggio Terza Armata nel comune di Sagrado. Immediatamente è stata inviata sul posto una squadra della sede centrale dei Vigili del fuoco isontini che operando assieme al personale sanitario, al personale della Polfer e ai volontari del Soccorso alpino hanno raggiunto l'uomo, lo hanno adagiato in un'apposita barella e lo hanno trasportato fino alla strada, dove dopo essere stato trasferito, con una manovra detta "a ponte" sulla barella spinale è stato caricato sull'ambulanza, che era in attesa, per il successivo trasporto al pronto soccorso.