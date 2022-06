Urne aperte in Fvg: al via amministrative e referendum

Sono iniziate oggi, domenica 12 giugno, le votazioni per le amministrative in 33 Comuni del Friuli Venezia Giulia. Dalle 7 alle 23 i cittadini potranno votare sia per le rispettive amministrazioni che per il referendum della Giustizia, per il quale le urne sono aperte in tutta Italia.

Solo quattro i Comuni sopra i 15 mila abitanti per i quali è previsto il ballottaggio nel caso in cui nessun candidato sindaco raggiunga il 50% più uno. Si tratta di Gorizia, Monfalcone, Codroipo e Azzano Decimo. A Gorizia si sfidano Franco Zotti, l'attuale sindaco Rodolfo Ziberna (centrodestra), Laura Fasiolo (centrosinistra), Pierpaolo Martina, Serenella Ferrari, Mario De Marco e Antonio Devetag. A Monfalcone la sindaca uscente Anna Maria Cisint sarà sfidata da Cristiana Morsolin e Francesco Orlando. Vista la concomitanza con i 5 referendum abrogativi sulla Giustizia, le operazioni di scrutinio delle elezioni amministrative si svolgeranno a partire dalle 14 di lunedì 13 giugno.