Scuola in Fvg, si torna in classe il 16 settembre

E' ufficiale: l'inzio dell'anno scolastico in Friuli Venezia Giulia è previsto per il 16 di settembre. Lo ha ribadito la Regione, tramite l'assessore all'istruzione. La Regione ricorda, a fronte di notizie di stampa nazionali diffuse in modo difforme, che non è previsto nessuno slittamento del calendario scolastico.

