Inquilino "abusivo" in casa Ater ruba l'elettricità all'Acegas, denunciato

TRIESTE - Occupa in modo abusivo un appartamento in piazzale Giarizzole e ruba l'energia elettrica allacciandosi illegalmente alla rete. Non sfugge tuttavia ai controlli della polizia locale, che lo denuncia. E' successo qualche giorno fa durante un controllo della polizia locale e del personale amministrativo Ater con i tecnici di AcegasApsAmga. Controllo che ha interessato una decina di immobili tra cui il comprensorio di piazzale Giarizzole.

Gli agenti hanno così sorpreso un 33enne, con iniziali H.S., che occupava abusivamente un appartamento creando un allaccio non autorizzato alla linea elettrica. L'uomo si garantiva così la fruizione gratuita dell’energia ai danni di AcegasApsAmga. L’operazione ha portato alla luce anche diversi danneggiamenti e imbrattamenti alla proprietà, probabilmente riconducibili ad H.S. che, di conseguenza, è stato portato alla Caserma San Sebastiano e denunciato per invasione di terreni, danneggiamento, imbrattamento e furto aggravato. Il personale Ater ha ripristinato l’accesso all’appartamento e quello di AcegasApsAmga ha eliminato il pericoloso allaccio abusivo alla rete elettrica.