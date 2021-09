"Mini - restyling" in zona passeggio sant’Andrea: al via i lavori

Sono stati avviati oggi (lunedì 27 settembre) i lavori che consentiranno la manutenzione straordinaria di parte dei vialetti dell’area verde di Passeggio Sant’Andrea. L’intervento del valore di poco superiore agli 80 mila euro, che si punta al ultimare entro fine anno, riguarderà uno dei percorsi che si sviluppae collega passeggio Sant’Andrea al soprastante viale Romolo Gessi, in particolare quello più degradato che conduce, salendo il pendio, all’area gioco attrezzata sistemata prima del belvedere.

I lavori saranno svolti per fasi e vedranno la imanutenzione straordinaria del percorso pedonale degradato mediante sostituzione dell’asfalto con la stesura di una superficie drenante complanare in eco-drain, nonché lasistemazione delle bordure in pietra, dove possibile, recuperando il materiale esistente. Sul lato a valle e nelle zone più critiche, si prevede il rifacimento completo del bordo con interventi di consolidamento, con barriere in legno e posa di parapetto ligneo dove la scarpata è più pendente. Saranno inoltre sistemati i muri in pietra a secco ceduti lungo il percorso a “V”, con interdizione del percorso di sinistra dove i muri necessitano di interventi più importanti di messa in sicurezza, non realizzabili con questo appalto.

Prevista anche la sistemazione dei gradini in pietra mediante la sigillatura delle fughe. All’avvio del cantiere sono intervenuti sul posto il dirigente del Servizio Strade e Verde Pubblico del Comune di Trieste architetto Andrea de Walderstein con la progettista e direttrice dell’intervento arch. Anna Nisi e Giacomo Sciortino per l’impresa All Green che ha ottenuto l’appalto dei lavori.